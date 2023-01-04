Memur ve emekli maaşlarını düzenleyen teklif TBMM'de

AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında emekli ve memura yapılan zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çektiklerini ve bu kapsamas en dülük emekli maaşının da 5 bin 500 Tl olduğunu duyurmuştu.

Teklif TBMM'de

AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile beraber, memur maaşları %30 artacak, SGK destek primi ise 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.



