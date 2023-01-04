Petrol
78.48
-4.41%
Euro
19.8839
0.60%
Dolar
18.7428
0.11%
Altın
1.115
0.87%
Borsa
5523
0.00%
Bitcoin
321.081
1.32%
BTXN Coin
7.39
6.48%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Memur ve emekli maaşlarını düzenleyen teklif TBMM'de

    AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 20:56
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 21:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Memur ve emekli maaşlarını düzenleyen teklif TBMM'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında emekli ve memura yapılan zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çektiklerini ve bu kapsamas en dülük emekli maaşının da 5 bin 500 Tl olduğunu duyurmuştu.

    Teklif TBMM'de

    AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

    AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile beraber, memur maaşları %30 artacak, SGK destek primi ise 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.

    Memur ve emekli maaşlarını düzenleyen teklif TBMM de #1


    Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında iptal edilen golü
    Futbol

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında iptal edilen golü

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Çekya'da kuş gribi: 742 bin tavuk itlaf edilecek
    3. Sayfa

    Çekya'da kuş gribi: 742 bin tavuk itlaf edilecek

    Görüş Bildir