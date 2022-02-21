Emekliler 'oh' çekecek! Bayram ikramiyeleri zamlandı mı, 4 bin lira mı oldu?

Emekliler 'oh' çekecek! Bayram ikramiyeleri zamlandı mı, 4 bin lira mı oldu?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin 4 bin liraya çıkarılması için çalışmaların başlaması üzerine "Emekli bayram ikramiyeleri" hakkında araştırmalar hızlandı.

Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir haber gündemde...

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yine milyonlarca vatandaşın hesabına ödenecek.

Son olarak 1100 TL olarak yatırılan ikramiyelere ilişkin, flaş bir gelişme yaşandı.

Emekli ikramiyelerini iyileştirmek için kollar sıvandı. Bu kapsamda enflasyon rakamları ile doğru orantılı bir zam yapılacağı öngürülüyor.

Haberin akabinde emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak sorularını araştırıyor.

Peki emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL mi oldu? İşte konuya dair detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI, NE KADAR?

Şu anda bayram ikramiyeleri iki kere olmak üzere bin 100 TL olarak hesaplara yatıyor

Enflasyon orantısında bir üzenleme yapılırsa eğer bayram ikramiyeleri yüzde yüz iyileştirilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL Mİ OLDU?

bayram ikramiyelerinde artış için görüşmeler başladı.

Beklenen karar çıkarsa Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL olmak üzere 4 bin TL emekli bayram ikramiyesi yüz binlerce kişinin hesabına yatacak.

Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu ile paylaşacak.