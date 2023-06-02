Emin Çapa, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Seçim gecelerinde bir liderlik göremedik CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de program yapan Emin Çapa, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Çapa, seçim gecelerinde bir liderlik göremediklerini söyleyerek, "O liderliği seçim gecesinde görmedik, 14’ünde de görmedik. Kimse kusura bakmasın, siyasi liderlerden 14’ü gecesi de 28’i gecesi de benim çok anlatacağım şeyler var ama şu an değil" dedi.

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Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek geleceğini şekillendirdi.

Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda kalırken, Cumhurbaşkanlığı'nda da zafer bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.

Seçimlerin ardından bir yanda mutluluk yaşanırken diğer yanda da hayal kırıklığı ve iç hesaplaşmalar başladı.

Öyle ki bu durum sadece parti içinde değil, muhalif kanallara da sıçradı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de program yapan Emin Çapa, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

Anlatacağım şeyler var dedi: O liderliği seçim gecesinde görmedik, 14’ünde de görmedik

Çapa, zor bir döneme girildiğini öne sürerek liderliğin çok önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Seçim gecesinde Kılıçdaroğlu'ndan beklediği performansı göremediğini belirten Çapa, "O liderliği seçim gecesinde görmedik, 14’ünde de görmedik. Kimse kusura bakmasın, siyasi liderlerden 14’ü gecesi de 28’i gecesi de benim çok anlatacağım şeyler var ama şu an değil." dedi.

"Hepimizin bildiği şeyler var"

Bildiği ve anlatacağı şeyler olduğunu da sözlerine ekleyen Çapa, "Soğukkanlılığımızı korumak istiyorum, sonrasında konuşacağız. Hepimizin bildiği şeyler var" şeklinde konuştu.

Çapa son olarak seçim gecelerinde bir liderlik göremediği sözlerini tekrarlayarak şunları söyledi:

"O gece biz o liderliği görmedik"