Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi Erdoğan'ın mitinglerini yakından takip eden gazeteci Adem Metan, objektifine yansıyan kareye, "Yol arkadaşlığı, kader birliği" diye yazdı.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 9 gün kaldı.

Tekrar aday olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen son düzlükte mitinglerine hız verdi.

Erdoğan, birbiri ardına imza attıkları dev eserleri halka anlatırken, muhalefete Kandil'den yapılan peş peşe destek açıklamalarını da hatırlatıyor.

Emine Erdoğan'ın miting fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına eşi Emine Erdoğan da katılıyor.

Van mitingini yerinde takip eden dijital medya içerik üreticisi Adem Metan'ın objektifine yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

"Yol arkadaşlığı, kader birliği"

Söz konusu fotoğrafta, Cumhurbaşkanı'nın sahnede halka hitap ettiği, eşi Emine Erdoğan'ın da o sırada sahnenin yanında beklediği görüldü.

Gazeteci Metan, Twitter hesabından paylaştığı kareye, "Yol arkadaşlığı, kader birliği..." notunu düştü.

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Fotoğraf, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, şunları yazdı: