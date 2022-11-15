Emine Erdoğan, Endonezya’da lider eşleriyle görüştü

Endonezya Devlet Başkanı’nın eşi İriana Joko Widodo'nun ev sahipliğinde gerçekleşen lider eşleri buluşmasında Emine Erdoğan, ikili görüşmeler yaparak Türkiye’yi anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Endonezya’nın Bali Adası’nda…

Emine Erdoğan, zirve kapsamında lider eşleriyle bir araya geldi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun eşi İriana Joko Widodo'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Emine Erdoğan, diğer lider eşleriyle Endonezya'ya özgü dokumaları inceleyip, yöresel el sanatları atölyeleri hakkında bilgi aldı.

“Dostluklarımızı güçlendiriyoruz”

Programa dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, “Zirveler vesilesiyle dünya liderleri eşleri olarak ortak deneyimler sağlıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Zirvesi resmi eş programında, Endonezya Devlet Başkanı'nın eşi İriana Joko Widodo ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldik.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizdeki yenilebilir enerji uygulamalarını anlattık”

Emine Erdoğan ayrıca, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk YeoI'un eşi Kim Kun-hee ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, Farnendez ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İspanya Başbakanı'nın eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Bali'de görüştük. Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı hakkında tecrübelerimizi paylaştık. Dünyayı tehdit eden su krizi için küresel iş birliğinin önemine değinerek, ülkemizdeki yenilebilir enerji uygulamalarını anlattık.” dedi.