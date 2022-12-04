4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü hakkında paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nü ele aldı.

Emine Erdoğan, kontrolsüz su tüketimine dikkat çekti.

"Bugün suyumuza sahip çıkalım"

O paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Su Verimliliği Seferberliği" başlığı altında hazırlanan görsele de yer verdi.