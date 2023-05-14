Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı Anneler Günü için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Anne, gönüllere ışık tutan bir fenerdir. Duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yetendir. Annemi rahmetle anarak, şehit annelerimizi ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yâd ediyorum." dedi.

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giderken bir yandan ise Anneler Günü kutlanıyor.

Anneler Günü'nü kutlayan isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan oldu.

Emine Erdoğan, Anneler Günü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan mesajına; "Anne, gönüllere ışık tutan bir fenerdir. Duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yetendir" sözleriyle paylaştı.

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Annesini rahmetle andığını, şehit annelerini ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"'Anne' deyince yüreğine ateş düşen bütün evlatlara sabır diliyorum. Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarından ayrı geçirdikleri son Anneler Günü olmasını temenni ediyor, Koruyucu Aile olmayı tercih ederek bir çocuğun elinden tutan yeryüzü meleklerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun."