Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı Emine Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün sandık başına gidiyor.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıklara da yoğun ilgi gösteriyor.

Sakin ve huzurlu bir ortamda seçim sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı.

Emine Erdoğan, oy kullandıktan sonra ise Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.