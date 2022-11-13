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    Emine Erdoğan'dan Taksim'deki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı

    Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileten Emine Erdoğan, "Ülkemize geçmiş olsun" dedi.
    • 13.11.2022 - 19:46
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    Emine Erdoğan'dan Taksim'deki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

    "Yüreğimize ateş düştü"

    Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan dan Taksim deki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı #1

    Emine Erdoğan dan Taksim deki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı #2


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