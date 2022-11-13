- Haberler
- Gündem Haberleri
- Emine Erdoğan'dan Taksim'deki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan'dan Taksim'deki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileten Emine Erdoğan, "Ülkemize geçmiş olsun" dedi.
- 13.11.2022 - 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
"Yüreğimize ateş düştü"
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.