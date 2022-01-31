Haberler

Gündem Haberleri

Eminönü'nde taksi şoförü: Denetimler gösteriş amaçlı

Eminönü'nde taksi şoförü: Denetimler gösteriş amaçlı

Polis ekiplerince taksicilere yönelik düzenlenen denetimde, emniyet kemeri takmayan ve arabada sigara içen şoförlere ceza kesildi. Bir taksici ise 'Denetimler gösteriş amaçlı' dedi.