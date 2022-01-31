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- Eminönü'nde taksi şoförü: Denetimler gösteriş amaçlı
Eminönü'nde taksi şoförü: Denetimler gösteriş amaçlı
- DHA
- 31.01.2022 - 13:55
- Güncelleme : 31.01.2022 - 13:57
İstanbul Eminönü'nde polis ekipleri, taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetim kapsamında taksiler tek tek durdurulup kontrol edilerek evrak, belge ve taksimetreleri incelendi. Kurallara uymayan taksicilere ise ceza kesildi.
Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 196'şar lira para cezası uygulandı. Sigara içerken kontrole takılan 1 taksi şoförüne de 196 lira ceza kesildi.
"DENETİMLER GÖSTERİŞ AMAÇLI "
Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi şoförü, "Yolcuyu aldıktan sonra valizini indirdim ve emniyet kemerimi takamadım. Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor." dedi.
"DALGINLIĞIMA GELDİ"
Emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü Ahmet Akgün ise, "Vapurdan çıktım, yorgundum, dalgınlığıma geldi. Normalde kemerimi takarım." dedi.
Sigara içmekten dolayı ceza yiyen ve ismini vermek istemeyen taksici şoförü, "Biraz yorgundum." şeklinde konuştu.