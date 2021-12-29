Yeni yıl hazırlığı yapan vatandaşlar, Eminönü'ndeki kuru yemişçilere akın etti. Yoğun ilgi ise esnafın yüzünü güldürdü.

Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Eminönü ve Mısır Çarşısı, hareketli günlerinden birini yaşıyor.

Yeni yıla evinde girmek isteyen vatandaşların tercihi kuru yemişten yana oldu.

Esnaf ilgiden memnun kalırken, bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayet etti.

"SATIŞLAR İYİ GİDİYOR"

Eminönü esnafı Erdal Yusufoğlu, "Geçen sene pandemi vardı. Geçen sene ve önceki sene o zaman satış olmadı. Sokağa çıkma yasağı olunca fazla iş olmadı. Bu sene daha hareketli, 20-25 gündür hareket var. Biz memnunuz." dedi.

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor VİDEO



"FİYATLAR ÇOK PAHALIYDI"

Yılbaşı alışverişi yapan Hülya Savaş, "Çerez alacağım, kendime penye aldım. Çok pahalı, yetişmedi, alacaklarımın hepsini alamadım." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY ALAMADIK"

Yılbaşı alışverişi yapan Sebahat Değirmenci, "Hiçbir şey alamadım, biraz peynir, biraz zeytin." dedi. Hüseyin Aldoğan, "Çok şey aldım ama anlatılmaz, alamayacak insanlar için ayıp olur." diye konuştu.

İbrahim ve Kübra Uzun çifti ise yılbaşı için kahve, çay, kuru yemiş aldığını belirtti.

NİBET ABLA GİŞESİNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar da Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yurt dışından ve şehir dışından da bazı kişilerin yılbaşı bileti almak amacıyla Nimet Abla gişesine geldiği görüldü.