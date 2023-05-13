DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi semtinde meydana gelen olayda, yolcusunu indiren şoförü aracının arkasından dumanlar yükseldiğini fark etti.

Hemen bagajından aldığı tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler hızla yükseldi.

Araç küle döndü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi kısa sürede söndürse de araç kullanılamaz hale geldi.

Eminönü'nde yolcunun indiği taksi yandı

"Koltuğun ortasından yanmaya başladı"

Taksi şoförü Nihat Kaçak, şunları söyledi:

Taksinin içinde yolcu vardı. Ücretini ödeyip dışarı çıktı ve arka koltuktan dumanlar yükselmeye başladı. Arkamdaki taksici arkadaş uyardı ve kapıları açtık. Koltuğun ortasından yanmaya başladı. Yangın tüpüyle müdahale ettik fakat alevler bir anda yükseldi. Biz de kaçtık. Yolcular karı ve kocaydı. Şüpheli bir durum yoktu.