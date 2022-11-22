Milyonlarca gayrimenkul sahibi, "Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman?

Yılda iki defa ödenen emlak vergisinin ilk taksitleri bahar aylarında ödendi. Kasım ayıyla birlikte de 2. taksit ödemeleri başladı.

Binlerce gayrimenkul sahibi vatandaş ödemeleri hem tek seferde hem de taksitli olarak gerçekleştirebiliyor.

Bu ödemenin ikinci kısmı başlarken, sorun yaşamak istemeyen vatandaşlar son ödeme tarihini merak etmeye başladı.

Bu tarihlerin kaçırılmaması ve ödemelerin zamanında yapılması ise bir hayli önemli.

Bu kapsamda da, "Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman? İşte yanıtı...

Emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman?

2022 yılı emlak vergisi için 2. taksit ödemeleri 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle başladı. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar tamamlanacak.

Ödemelerin belirlenen süre zarfında yapılmaması durumunda her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor.

Nasıl ödenir?

Emlak Vergisi, belediyeye yapılabileceği gibi belediyelerin internet sitesi üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla da tamamlanabilecek. Ayrıca PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

Ayrıca emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti aracılığıyla öğrenebilirler.