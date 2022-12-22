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    Emmanuel Macron: Müzakere masasında sadece Türkiye ve Çin olmasın

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşmesi olası barış görüşmelerinde masada sadece Çin ve Türkiye'nin yer almasını istemediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:38
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    Emmanuel Macron: Müzakere masasında sadece Türkiye ve Çin olmasın

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta üstlendiği arabulucu rolünü hazmedemiyor.

    Daha önce yaptığı açıklamayla Türkiye'nin iki ülkeyle de konuşan tek güç olmasını istemediğini vurgulayan Macron, "Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden dünyadaki tek güç olmasını kim ister?” demişti.

    Yaşananların ardından Macron, Ürdün'de düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    "Rusların başından beri istedikleri şey barış değil"

    Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Washington'a yaptığı ziyareti "iyi" olarak niteledi.

    Macron, Ukrayna'da barış zamanının henüz erken olduğunu savunarak, "Rusların ateşkes ve barışa hazır olduğunu düşünenler, hazır olmadıklarını gördüler. Rusların başından beri istedikleri şey barış değil (Ukrayna'nın) teslimiyettir." dedi.

    Emmanuel Macron: Müzakere masasında sadece Türkiye ve Çin olmasın #1

    "Müzakere masasında sadece Çin ve Türkiye'nin olmasını istemiyorum"

    Ukrayna-Rusya arasında kalıcı bir barış anlaşmasının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Sonunda herkesi masanın etrafına toplamamız gerekecek." diye konuştu.

    Macron, "Bana akıl veren Avrupalıların ve Batılıların masada kimi görmek istediklerini merak ediyorum. Müzakere masasında sadece Çin ve Türkiye'nin olmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

    Emmanuel Macron: Müzakere masasında sadece Türkiye ve Çin olmasın #2


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