Emniyet, depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara yasal işlem başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Düzce, saat 04.08'de merkez üssü Gölyaka olan 5.9'luk depremle sarsıldı..

İstanbul, Ankara, Sakarya ve Kocaeli'nde de hissedilen deprem, büyük panik yarattı.

93 kişinin yaralandığı depremle ilgili sosyal medyadan çeşitli paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Bazı sosyal medya hesapları, yeniden deprem beklenildiğine yönelik provokatif paylaşımlar yaptı.

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), provokatif paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesap yöneticilerini inceleme aldı.

EGM, paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başatıldığı duyurdu.

EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.