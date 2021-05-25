Emniyet Genel Müdürlüğü, 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, yasa dışı kenevir yetiştirdiği belirlenen şahıslara yönelik 59 ilde ve 630 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında, 59 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçti.

3 BİN 644 PERSONEL KATILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 zanlının tespit edildi.

Belirlenen 630 adrese, bin 213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

EGM AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin EGM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."