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    Emniyetten orman yangınlarıyla mücadeleye İHA'lı destek

    EGM envanterinde bulunan İHA, İKU ve helikopterler, sahip oldukları geniş açı termal kameralar sayesinde, ormanlarda meydana gelen yangınların tespiti ve söndürülmesi çalışmalarında katkı sağlıyor.
    • AA
    • 30.07.2021 - 22:43
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    Emniyetten orman yangınlarıyla mücadeleye İHA'lı destek

    Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

    Alevlerin kontrol altına alınması çalışmalarının yanında, yangınların önlenmesi ve yeni çıkan yangınların büyümeden tespiti için de yoğun çaba harcanıyor.

    Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde bulunan insansız hava araçları (İHA), insanlı keşif uçakları (İKU) ve helikopterler de katkı sunuyor.

    Emniyetten orman yangınlarıyla mücadeleye İHA'lı destek VİDEO

    EKİPLERİN HAVADAKİ GÖZÜ

    Havacılık Daire Başkanlığı'ndaki Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay Komuta ve İzleme Merkezi'nden kontrol edilen hava araçlar, terör, narkotik ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi operasyonel çalışmaların yanı sıra aynı zamanda deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerle mücadelede yer ekiplerinin havadaki gözü görevini görüyor.

    Emniyetten orman yangınlarıyla mücadeleye İHA lı destek #1

    GENİŞ AÇILI TERMAL KAMERA

    Son günlerde özellikle Akdeniz bölgesinde etkili olan orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmalarda görev alan emniyetin hava araçları, sahip oldukları geniş açı termal kameralarla ekiplere önemli avantajlar sağlıyor.

    Ortalama 20 bin fit yani yaklaşık 6 kilometre yükseklikten uçabilen hava araçlarıyla ormanlık alanlarda ortaya çıkan en küçük ısı kaynağı anında tespit edilebiliyor.

    Emniyetten orman yangınlarıyla mücadeleye İHA lı destek #2

    BİLGİLER ANLIK AKTARILIYOR

    Bu araçlarla alınan görüntüler, koordinat bilgileriyle birlikte anlık olarak ilgili birimlere aktarılıyor.

    Gelen bu bilgiler değerlendirildikten sonra yer ekipleri bölgeye yönlendiriliyor ve yangına müdahale ediliyor.

    Emniyetten orman yangınlarıyla mücadeleye İHA lı destek #3

    Emniyetten orman yangınlarıyla mücadeleye İHA lı destek #4

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