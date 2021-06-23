En çok vaka hangi ilde? 12-18 Haziran haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi ilde? 12-18 Haziran haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki, 12-18 Haziran haftası en çok vaka hangi ilde?

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının sonuna yaklaşan Türkiye, yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 12-18 Haziran haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Aşılama çalışmalarının hız kazanmasının ardından yaşadıkları illerdeki vaka durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, ''12-18 Haziran haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 12-18 Haziran haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 12-18Haziranhaftası il il vaka sayısı...

12-18 HAZİRAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."

İllere göre 12-18 Haziran tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Açıklanan haritaya göre, 12-18 Haziran arasında en çok vaka görülen iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize oldu.

En az vaka görülen iller ise Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.



