En çok vaka hangi ilde? 24-30 Nisan haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi ilde? 24-30 Nisan haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bunun üzerine 'En çok vaka hangi ilde?' sorusu gündeme geldi.

Vaka sayısını en az 5 bine indirmek amacıyla hayata geçirilen tam kapanma uygulamasının dördüncü gününde, illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 24-30 Nisan haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. '24-30 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 24-30 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, il il haftalık vaka sayısı...

24-30 NİSAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 24-30 Nisan tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek.''

İllere göre 24-30 Nisan tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532, Ankara'da 361, İzmir'de 223 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Kocaeli oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller ise Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van oldu.