En çok vaka hangi ilde? 26 Haziran-2 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi ilde? 26 Haziran-2 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki 26 Haziran-2 Temmuz haftası en çok vaka hangi ilde?

Koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye, 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçiş yaptı.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 26 Haziran-2 Temmuz haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yeni bir sürece geçilmesiyle birlikte yaşadıkları illerdeki vaka durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, ''26 Haziran-2 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 26 Haziran-2 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 26 Haziran-2 Temmuz haftası il il vaka sayısı...

26 HAZİRAN-2 TEMMUZ HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." dedi.

İllere göre 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 54,60, Ankara'da 71,99, İzmir'de 23,51 oldu.



