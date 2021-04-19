En çok vaka hangi illerde? 10-16 Nisan haftası illere göre vaka sayısı..

En çok vaka hangi illerde? 10-16 Nisan haftası illere göre vaka sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bunun üzerine 'En çok vaka hangi illerde?' sorusu gündeme geldi.

Ramazan ayında yaşanabilecek hareketliliğin önüne geçmek amacıyla kısmi kapanma uygulamasına geçilirken, illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 10-16 Nisan haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. '10-16 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, en çok vaka hangi illerde? 10-16 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, il il haftalık vaka sayısı...

10-16 NİSAN HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."

İllere göre 10-16 Nisan tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller; Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller ise Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari oldu.