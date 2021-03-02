En çok vaka hangi illerde? 20-26 Şubat haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?

En çok vaka hangi illerde? 20-26 Şubat haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. ''Hangi ilde kaç vaka var?'' sorusunun yanıtı aranmaya başladı.

Türkiye'de bugün itibarıyla koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girildi. Yerinde karar döneminde koronavirüs tedbirlerinin illerdeki vaka oranlarına bağlı kalınarak esnetilmesi yönünde kararlar alındı.

Kararların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren harita paylaşıldı. Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı.

Peki, en çok vaka hangi illerde? 20-26 Şubat haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, 20-26 Şubat haftası illere göre koronavirüs vaka sayısı..

20-26 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 20-26 Şubat haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncel haritasını paylaştı.

Bakan Koca, açıklamasında, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık (20-26 Şubat) Covid-19 vaka sayısı şu şekildedir:

İllere göre haftalık (20-26 Şubat) koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.

En yüksek oranla ilk sırada Ordu yer alırken Ordu'yu Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize takip etti.

"Adana (41,22), Adıyaman (116,20), Afyonkarahisar (38,44), Ağrı (19,00), Aksaray (123,08), Amasya (110,50), Ankara (39,84), Antalya (78,11), Ardahan (58,37), Artvin (88,67), Aydın (42,24), Balıkesir (142,57), Bartın (42,72), Batman (8,06), Bayburt (31,51), Bilecik (60,84), Bingöl (15,81), Bitlis (15,68), Bolu (83,10), Burdur (105,36), Bursa (49,78), Çanakkale (81,51), Çankırı (28,50), Çorum (28,12), Denizli (32,14), Diyarbakır (17,94), Düzce (55,91), Edirne (107,43), Elazığ (39,68), Erzincan (37,13), Erzurum (48,30), Eskişehir (43,85), Gaziantep (36,35), Giresun (264,71), Gümüşhane (114,58), Hakkari (4,97), Hatay (40,46), Iğdır (17,19), Isparta (39,14), İstanbul (89,90), İzmir (53,42), Kahramanmaraş (32,90), Karabük (25,80), Karaman (64,76), Kars (22,84), Kastamonu (34,10), Kayseri (88,05), Kırıkkale (51,43), Kırklareli (96,44), Kırşehir (21,89), Kilis (68,00), Kocaeli (99,18), Konya (119,28), Kütahya (71,97), Malatya (46,35), Manisa (39,64), Mardin (9,24), Mersin (91,57), Muğla (57,38), Muş (16,64), Nevşehir (48,51), Niğde (58,59), Ordu (301,76), Osmaniye (145,13), Rize (213,10), Sakarya (114,34), Samsun (262,17), Siirt (16,35), Sinop (160,03), Sivas (29,85), Şanlıurfa (15,40), Şırnak (2,29), Tekirdağ (85,55), Tokat (166,50), Trabzon (239,52), Tunceli (27,25), Uşak (18,40), Van (10,13), Yalova (85,01), Yozgat (42,75), Zonguldak (59,11)."