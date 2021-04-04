En çok ve en az vaka hangi illerde? 27 Mart-2 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?

En çok ve en az vaka hangi illerde? 27 Mart-2 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. En çok ve en az vaka hangi illerde? sorusu gündeme geldi.

İllerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart - 2 Nisan haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar, araştırmalara başladı. '27 Mart - 2 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, en çok ve en az vaka hangi illerde? 27 Mart - 2 Nisan haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, il il haftalık vaka sayısı..

27 MART-2 NİSAN İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde.'' ifadelerini kullandı.

İllere göre 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 vaka sayısıyla, İstanbul 591,45 vaka sayısıyla en yüksek artış sağlayan iller oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Covid-19 vakası; Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli'de görüldü.

100 binde en az Covid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis olarak sıralandı.