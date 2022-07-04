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    En düşük memur maaşı: 9 bin 119 lira

    En düşük memur maaşı: 9 bin 119 lira

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla en düşük memur maaşına 2 bin 690 lira zam yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:49
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı.

    Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı da ortaya çıktı.

    Yüzde 4,95 olarak gerçekleşen haziran enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,49, SGK ve Bağ-kur'lular yüzde 42,35 oranında zam almayı hak etti.

    En düşük memur maaşına 2 bin 690 lira zam

    Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 429 lira iken yeni zam oranına göre 9 bin 119 liraya çıktı.

    En düşük memur aylığı 6 bin 83 lira

    En düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 TL iken 6 bin 83 liraya yükseldi.

    En düşük memur maaşı: 9 bin 119 lira #1


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