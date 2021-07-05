En düşük memur maaşı ne kadar? Zamlı memur maaşları 2021

En düşük memur maaşı ne kadar? Zamlı memur maaşları 2021

Memur ve emeklilerin alacağı zam oranının belli olmasının ardından, en düşük memur maaşı merak konusu oldu. Vatandaşlar, memur maaşlarına ilişkin araştırma yapmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, memur ve emeklilere verilecek zam belli oldu.

Vatandaşlar tarafından, memur maaşlarına yansıyan zam merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar, "En düşük memur maaşı ne kadar?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon sonrası maaşlar ne kadar değişti? İşte detaylar..

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memurlar 6 aylık fark olarak %5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise %8.45 oranında maaş zammı aldı. En düşük memur maaşı ise 4 bin 789 TL olmuş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım Bağ-Kur’lu aylığı ise bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları ocak ayında normalde bin 447 TL olacaktı.

Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildiği için, geçen yılın temmuz ve bu yılın ocak aylarında ayrıca bir artış yapılmadı.

2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı bu aydan itibaren tekrar artmaya başlayacak.