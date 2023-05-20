En düşük memur maaşı yalanlarına İletişim Başkanlığı'ndan cevap Sosyal medyada "En düşük memur maaşı 17 bin lira olacak" iddialarını yalanlayan İletişim Başkanlığı, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır." açıklamasını yaptı.

ensonhaber.com

Sosyal medyada memur maaşlarıyla ilgili ortaya atılan iddialara İletişim Başkanlığı tarafından yalanlama geldi.

Bir televizyon ekranında en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağının söylenmesi üzerine sosyal medyada yalan haberler çıkınca, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olaya açıklık getirdi.

"En düşük memur maaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacak"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır.

" 'Brüt tutar' ifadesi sehven söylendi"

Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek, Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır."

" 'En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak' iddiası doğru değildir"

Açıklamada ayrıca, " 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardı. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak' iddiası doğru değildir." ifadeleri yer aldı.

