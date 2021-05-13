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- Endonezya'da Kubah Emas Cami'sinde kadınlar bayram namazında
Endonezya'da Kubah Emas Cami'sinde kadınlar bayram namazında
Dünyanın en yoğun Müslüman nüfuslu ülkelerinden Endonezya, kadınlar da dahil olmak üzere bayram namazını Kubah Emas Cami'nde kıldı.
- AA
- 13.05.2021 - 06:54
- Güncelleme : 13.05.2021 - 07:14
Endonezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs tedbirleri gölgesinde girdi.
Salgın tedbirleri kapsamında Depok kentindeki Kubah Emas Cami'sinde bayram namazı sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılındı.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU
Endonezya'daki Müslüman halk, geçtiğimiz Ramazan bayramında koranavirüs tedbirleri gereği bayram namazını evlerinde kılmıştı. Bu Ramazan bayramında ise maske ve mesafe kuralları kapsamında, kadınlarla beraber Kubah Emas Cami'sinde bayram namazı cemaat ile kılındı.
Görüntülerde vatandaşların namaz sırasında sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlenirken, bayramlaşırken de temas etmemeleri dikkat çekti.
Endonezya'da Kubah Emas Cami'sinde kadınlar bayram namazında-Foto Galeri