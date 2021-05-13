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Endonezya'da Kubah Emas Cami'sinde kadınlar bayram namazında

Endonezya'da Kubah Emas Cami'sinde kadınlar bayram namazında

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfuslu ülkelerinden Endonezya, kadınlar da dahil olmak üzere bayram namazını Kubah Emas Cami'nde kıldı.