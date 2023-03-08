Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın sisteme gireceği tarihi açıkladı Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinde müjde Bakan Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, yerli gazın nisanın sonu veya mayıs ayının başında sisteme gireceğini söyledi.

Türkiye, yerli gazına kavuşuyor...

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve bakanlık yöneticileri ile Filyos Doğalgaz İnceleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi alan Bakan Dönmez, sahada incelemelerde bulundu.

"Yerli gaz nisan sonu kullanıma sunulacak"

Yerli gazın ne zaman kullanılacağına ilişkin bilgi veren Bakan Dönmez, deprem nedeniyle kısa bir aksama olduğunu ama nisan sonu veya mayıs başı vatandaşlarla buluşturulacağını belirtti.

"Kaldığımız yerden devam ediyoruz"

Türkiye'nin en büyük inşaatlarından birinin Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi olduğunun altını çizen Dönmez, "Burada çalışan bazı işçilerimizin yakınları da depremden etkilendi. Maalesef yakınlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz de var. Haliyle binlerce işçimiz bölgeye gitti. Onlar da tekrar geri döndü. Çalışmalara kaldığı yerden devam ediyorlar." diye konuştu.

Bakan Dönmez, iş makinelerinin de bölgeye desteğe gittiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

Buradaki bulunan yüzlerce iş makinesi arama- kurtarma çalışmalarında bulundu. Orada bize daha acil ihtiyacı olan vatandaşımız varken duyarsız kalmak olmazdı. Takvimin erteleneceğini, bazı işlerin aksayacağını öngörerek bütün gücümüzle bölgeye geçtik. Orada bir vatandaşımızın enkazdan sağ çıkması, bizim için bütün projelerden önemli. Şimdi de kaldığımız yerden daha inanmış ve güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da başaracaklar.

"Millet olarak el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz"

Fatih Dönmez, 6 Şubat'taki deprem felaketinin bütün ülkeyi etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşanan depremlerin sadece o bölgeyi etkilediğini söylemek imkansız. Kimimizin akrabası, kimimizin arkadaşı, kimimizin komşusu vardı. Sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkiledi. İnşallah millet olarak el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz.

"Madencilerimiz bir cana umut olurum diyerek bölgeye geldi"

Depremin ilk anından itibaren diğer kurumlar gibi bakanlık kurumlarının da elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı: