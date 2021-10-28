Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 181 maden sahası ihalesi

181 adet maden sahasının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edileceğini duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, teklif ve açık artırma usulü uygulanacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) maden sahalarına yönelik duyuru yaptı.

Bakanlık, Müdürlük kapsamında 181 adet maden sahasının ihale edileceğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, ihaleye ilişkin bilgilerin, ilanın yayınlanmasından itibaren en az 15 gün süre ile MAPEG internet sitesinde ilan edileceği bildirildi.

TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜYLE YAPILACAK

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. İhale şartname bedeli ise 1100 lira olarak belirlendi.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayınlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kütahya'da bulunan altın ve gümüş 4'üncü grup maden işletme ruhsatlı bazı sahalarda üretime devam edilebilmesi için bazı taşınmazlar MAPEG tarafından acele kamulaştırılacak.