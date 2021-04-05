Enflasyon açıklandı mı? 2021 Mart ayı enflasyonu yüzde kaç?

Ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Mart enflasyon oranı yüzde kaç? Mart enflasyonu ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflayon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Enflasyon oranıyla birlikte etkilenen kira fiyatları ne kadar artacak, açıklanan oranlar ile netleşiyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyordu.

TÜİK, 2021 yılı Mart ayı enflasyon oranlarını duyurdu. Peki enflasyon ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar..

2021 MART ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Piyasaları şekillendirecek olan enflasyon oranları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor.Mart ayı enflasyon oranı 5 Nisan Pazartesi günü yani bugün belli oldu.

Son olarak Şubatta yüzde 0,91 artan ve yıllık bazda yüzde 15,61 olan enflasyon oranı Mart ayında yükseldi.

Enflasyon martta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ARTIŞ

Yıllık en düşük artış yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.