Engelli hibe desteği başvurularında yarın son gün! Engelli hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 65 bin lira tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının yarın sona ereceğini duyurdu. Peki engelli hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin lira tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

11 Mart tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan Engelli Hibe Desteği proje başvurularının yarın son gün olması nedeniyle engelli bireyler, ''Engelli hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Engelli hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN YARIN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Engelli Hibe Desteği için proje başvurularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandığını hatırlatarak yarın sona ereceğini duyurdu.

Elektronik başvuru sistemi sayesinde engellilere kolaylık sağladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşlarımız son güne kadar proje başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir. Engelli Hibe Desteğimizde yeni bir dönemi başlattık. Geçmişte elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki hayaller engelsizdir."





ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.

Engelli hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibarıyla taşıması gereklidir.

İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

Engelli hibe desteğine başvurmak için İŞKUR'da en az %40 engelli kaydınızın bulunması gerekmektedir. Kaydınız bulunuyorsa T.C kimlik numara ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapıp başvuruda bulunabilirsiniz.

E-DEVLET ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SAYFASI

