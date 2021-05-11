Engelliler Haftası mesajları 2021: En güzel, farklı ve kısa Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

Engelliler Haftası mesajları 2021: En güzel, farklı ve kısa Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

10-16 Mayıs Engelliler Haftası, bir kez daha tüm dünyada kutlanıyor. Bu özel haftada engelli vatandaşlarımızı mutlu etmek isteyenler, 2021 Engelliler Haftası mesajları ve sözlerini araştırıyor.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasını kapsayan Engelliler Haftası, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor.

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde duruluyor ve radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayımlanıyor.

Engelliler Haftası ne zaman ilan edildi? sorusunun yanıtı merak edilirken engelli vatandaşları mutlu etmek adına 10-16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları ve sözleri de araştırılıyor.

Engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacı taşıyan Engelliler Haftası'nda, bu farkındalığa destek vermek isteyenlere yönelik 10-16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları derledik.

İşte, en güzel, anlamlı, farklı kısa ve uzun Engelliler Haftası mesajları ve sözleri...

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla 10-16 mayıs haftasını Engelliler Haftası olarak kabul etmiştir. Bu karar doğrultusunda üye 156 ülkede her yıl kararlaştırılan programlar çerçevesinde;

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zekâ ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış

etkinlikler yapılmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Engelliye acınası bakışlarla değil, hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.