Ensonhaber Aydın'da! Vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayını sorduk Seçimin son düzlüğünde halka mikrofon uzatmaya devam eden Ensonhaber ekibimizin bu durağı Aydın. Aydınlı vatandaşlarımıza seçimlerde kime oy vereceksiniz" sorusunu yönelttik.

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Türkiye tarihi seçimlere doğru ilerlerken Ensonhaber.com sahada.

Tüm ekipleriyle sokağın nabzını tutan Ensonhaber.com'un YouTube kanalında yayınlanan röportajları dikkat çekiyor.

Rize'den Samsun'a, Denizli'den İzmir'e şehirleri de ilçe ilçe gezen ekibimiz, birbirinden renkli ve heyecanlı röportajlarıyla hem YouTube'da hem de diğer sosyal medya hesaplarında ilgiyle takip ediliyor.

İlk olarak Karadeniz'de vatandaşa mikrofon uzatan Ensonhaber, Ege'ye indi.

Ege'de İzmir'den sonra Aydın'da vatandaşa soru yönelttik.

İşte Aydın'daki Cumhurbaşkanlığı anketimiz ve sonuçları...

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