Bolu'da mikrofonu uzattığımız vatandaş: Vatan toprağı denenmez

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.
Milletvekilliği sonuçları kesinleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.
Hal böyle olunca vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidiyor.
Ensonhaber de siyasetin seçim dolu gündeminde vatandaşlara mikrofon uzatmayı sürdürüyor.
Ensonhaber yine sokaklarda...
Son olarak Bolu'da vatandaşalara, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda tercihlerini hangi adaydan yana kullanacaklarını sorduk.
Birbirinden ilginç cevaplar aldığımız röportajımızda Bolulu bir kadının sözleri dikkat çekti.
Seçimde tercihinin değişimden değil istikrardan yana olacağını söyleyen kadın, görmek istediği lider tipini de paylaştı.
"Bazı insanlar diyor ki yeniyi deneyelim, vatan denenmez"
Mevcut iktidar doğrultusunda gidildiği takdirde Türkiye'nin kaderinin daha iyi olacağını da sözlerine ekleyen Bolulu vatandaş şu ifadeleri kullandı:
"Ülkeye faydalı olacak, halka hizmet verecek halkla birlikte ülkeyi vatanı dış güçlere karşı kalkındıracak bir lider istiyorum. Eğer bu iktidar doğrultusunda giderse bence Türkiye’nin kaderi daha iyi olacak. Çünkü hiçbir ülke deneme tahtası olamaz, bazı insanlar diyor ki yeniyi deneyelim. Vatan denenmez, vatan savunulur. Denenir mi hiç vatan toprağı, ben istikrarlı yolda kararlı adımlarla gitmekten yanayım."