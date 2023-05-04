Ensonhaber ekibi Trabzon'da: Kime oy vereceksiniz Yurdun birçok noktasında sokak röportajlarıyla gündemden düşmeyen Ensonhaber ekibi, bu kez de Trabzon'da vatandaşa kime oy vereceksiniz sorusunu uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük farkla öne geçti.

ensonhaber.com Türkiye'nin kritik seçimlerine 10 gün kaldı... Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilinirken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Vatandaşlar için de heyecanlı geçen seçim süreci, ülkenin her yerinde gündemde olmaya devam ediyor. Adayların seçim çalışmaları kapsamında il ve ilçe ziyaretleri, ülkenin her köşesinde sürüyor. Siyasette hararetli günler yaşanırken, seçime yönelik anketler de art arda geliyor. Bu kapsamda yurdun dört bir yanında vatandaşların sesi olmaya çalışan Ensonhaber, Trabzon'da vatandaşlara mikrofon uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önde Trabzon'da mikrofonu uzattığımız vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" diye sorduk. Vatandaşlardan farklı yanıtlar gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara öne geçti. Mikrofon uzattığımız vatandaşların seçimi şu şekilde: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 57

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 10

Sinan Oğan'ı ise Trabzon'dan bir vatandaş destekledi.



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