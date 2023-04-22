Ensonhaber Eminönü'nde: Belçikalı gurbetçi ve vatandaşlar arasında Mercedes tartışması Eminönü'ndeki sokak anketi sırasında tartışmaya dahil olan gurbetçi, Mercedes'i bin Euro'ya alabildiğini söyleyince işler kızıştı. Eminönü halkı ile gurbetçi arasında Mercedes gerilimi yaşandı.

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Türkiye büyük seçimlere her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Partiler ve adaylar 14 Mayıs seçimleri için kampanyalarına devam ederken, Ensonhaber ekibi de sahaya indi.

Ekibimiz, hem şehir içi hem de şehir dışında sokak anketlerine devam ediyor.

Son röportajlarımızdan biri de İstanbul'un kalbi Eminönü'nde gerçekleşti.

Eminönü'nde ekbimizin mikrofon uzattığı vatandaşlar tartışmaya başladı.

Belçikadan gelen bir gurbetçi, ülkesinde bin euroya araba alabildiğini söyleyince işler kızıştı.

"Bin euroya Mercedes aldım, sen burada alabiliyor musun"

Gurbetçi, "Bin euroya Mercedes aldım, sen burada alabiliyor musun?" dedi.

İstanbullu vatandaşlar, yalan söylediğini düşündüğü gurbetçiye bin Euro'ya araba alamayacağını söyledi.

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