Ensonhaber, Eminönü'nde seçmenin nabzını tuttu: Recep Tayyip Erdoğan'a dev destek Türkiye, pazar günü kaderini çizecek… Seçime günler kala da sokağın nabzı iyiden iyiye arttı. Ensonhaber, bu kez Eminönü’nde mikrofon uzattı. İstanbul’un göbeğinden “Erdoğan” sesleri yükseldi.

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Seçime artık günler var…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her hizmetinde olduğu gibi yine Türkiye tarihine geçmek istiyor.

21 yıllık iktidarını bu seçimde taçlandırmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı, pazar günü Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan ile yarışacak.

'İlk turda biter' diyen çok...

Meydanlar ise uzun zamandır seçim heyecanını yaşıyor.

Seçmen kararı verdi, o günü bekliyor.

Çoğu kişi “İlk turda bu iş biter” diyor.

Bazıları da değişim bekliyor.

Ensonhaber, Eminönü'nde mikrofon uzattı

Ensonhaber, Eminönü’nde seçmenin nabzını tuttu, kısa bir anket yaptı.

Vatandaşlar gönüllerindeki isimleri söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan destek dikkat çekti.

Özellikle onlardan birinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözleri, gerçeklerle bir kez daha yüzleştirdi.

Erdoğan’a sonuna kadar destek verdiğini söyleyen vatandaş, şöyle konuştu:

İmamoğlu'na tepki: Sen adam gibi İstanbul’da kal, işini yap

Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘hırsız hırsız’ diyenler, Taksim’deki caminin önüne gitsin… 4 ay İstanbul’da durmayan şahıs, oradaki eserleri ben yaptım diye lanse ediyor. Senin genel başkanın özel jetle gidiyor. O jetin saati 248 bin lira. Bu para iddia ediyorum İBB bütçesinden çıkıyor. Çıkmıyor diyorsa, beni bulsun. Hani israftan bahsediyorsun? Sen adam gibi İstanbul’da kal, işini yap. Adam olacaksın. 1 kilo soğana milletini satana da ne diyeceğimi bilemiyorum… Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyeceğiz. 1453… Burada bir şifre var. 14 Mayıs’ta yüzde 53 ile geleceğiz.

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