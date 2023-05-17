Ensonhaber 'Gündem Özel' yayınında 28 Mayıs seçimi değerlendirildi Siyasetçi Ufuk Uras ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, ikinci tur seçimleri öncesi Ensonhaber 'Gündem Özel' yayınına bağlandı. Gökçe, CHP'nin HDP'den destek almasına ilişkin, "Güvenlik tehdidi ile kol kola bir görünüm sergilerseniz kaybedersiniz." dedi.

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Türkiye'de seçim atmosferi devam ediyor...

Milyonlarca seçmen rekor katılımla 14 Mayıs seçimlerinde kararını yansıtsa da, Cumhurbaşkanı adayları yüzde 50+1 oy oranına ulaşamadı.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha sandıktan galip çıkarak en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon fark attı.

Bu sonuçlar ikinci turu da beraberinde getirdi.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahada çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Seçim süresince canlı yayın yapan Ensonhaber de YouTube kanalında yaptığı yayınla abonelerinin karşısına çıkıyor.

Bugün ise İlker Koç'un sunumuyla yeniden abonelerle buluşan 'Gündem Özel' programında stüdyo konuğu araştırmacı yazar Sevda Türküsev oldu.

Koç ve Türküsev, canlı yayın bağlantısıyla Siyasetçi Ufuk Uras ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe'yi ağırladı.

"Güvenlik tehdidi ile kol kola bir görünüm sergilerseniz kaybedersiniz"

Ardından yayına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe şöyle konuştu:

"Türkiye'de siyaset terör üzerinden yapılmaz. Türk halkının güveni üzerinden yapılmaz. Bununla birlikte yaptığınız zaman zarar görürsünüz. Bu Fransa’da da böyledir, İngiltere’de de böyledir. Dünyanın hiçbir ülkesinde güvenlik tehdidi varsa ve siz bu güvenlik tehdidi ile kol kola bir görünüm sergilerseniz kaybedersiniz. HDP’nin yetkililerinden bir tanesi, '100 yıllık Cumhuriyet ile hesaplaşacağız' dedi. Öbürü Kandil’den açıklama yapıyor. Bunlar medyaya yansıyor. Bu durumda insanlar bunu duyunca tepki gösteriyor. Bu tepki de sahaya yansıyor. Orada çok acılı bir anne ve baba var. Ve siz böyle bir söylemle seçime gidiyorsunuz. Sizi destekleyen bir partinin uzantıları böyle açıklama yapıyor bu da karşılık bulmuyor, karşıtlık buluyor. Çok tehlikeli yere de gidiyor.

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"Sandığa gitmeyen seçmeni yeniden motive etmek için iyi çalışmak lazım"

11 gün sonra yapılacak seçimlerin değerlendirildiği programda, Ufuk Uras ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muhalefet ilk turda psikolojik üstünlüğünü kaybetti. Psikolojik üstünlük iktidara geçti. Burada yapılacak iş muhalefet açısından, seçimlere katılmayan seçmeni motive etmek. O da çok kolay gözükmüyor. Sokaklara çıktığınız seçim tansiyonunun düştüğünü görüyorsunuz. Son güne kadar siyasetin doğası gereği bu mücadelenin yapılması gerekiyor. Ama ben katılımın yükseleceği kanaatinde değilim. Sandığa gitmeyen seçmeni yeniden motive etmek için iyi çalışmak lazım. Başkalarının yanlışları üzerinden değil, kendinizin dönüşüm projesi üzerinden bunu yapmanız lazım."

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