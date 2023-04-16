Ensonhaber halkın nabzını yokluyor! Engelli vatandaş muhalefete isyan etti: Asansörler çalışmıyor Sokakta yapılan seçim anketi sırasında engelli bir vatandaş muhalefete isyan ederken, karşıt görüşteki vatandaşlarla kısa süreli münakaşa yaşadı.

Özel İçerik Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine odaklanmış durumda. Bu kapsamda siyaset arenasında artan heyecan seçmene de yansıyor. Parti liderleri vatandaşlarla buluşarak demeçler vermeye devam ederken vaatler, gerçekleştirilen projeler sokaklarda konuşuluyor. Öyle ki sık sık karşıt görüşteki vatandaşlar karşı karşıya geliyor. Sokağın nabzı yüksek Ensonhaber de seçim çalışmaları kapsamında halka mikrofon uzatarak seçim anketi gerçekleştiriyor. Ankette isimler açıklanırken çoğu zaman tartışmalar da yaşanıyor. Son olarak Eminönü'nde mikrofonların uzatıldığı bir grup içerisinde karşıt görüşteki vatandaşlar arasında gerginlik çıktı. Eminönü'nde İBB'ye tepki Engelli bir vatandaş CHP yönetimindeki İBB'yi eleştirerek, "Ekrem İmamoğlu'nu arıyorum, engelliyim asansörlerin biri çalışmıyor." diyerek tepki gösterdi. Ardından tartışma bir kez daha alevlendi. İşte o anlar... ''Videoyu YouTube'dan izlemek için tıklayın''