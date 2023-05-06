Ensonhaber İzmir'de vatandaşa mikrofon uzattı! CHP İzmir'e ne iş yaptı tartışması Yurdun her köşesinde Ensonhaber ekibi vatandaşların nabzını tutmaya devam ederken İzmir'de sorularımızı yanıtlayan vatandaşlar, CHP'ye tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Türkiye'de seçime 8 gün kaldı....

Sayılı günler kalan kritik süreci yakından takip eden Ensonhaber ekibi yurdun her noktasında sokağın nabzını tutuyor.

Türkiye tarihi seçimlere doğru ilerlerken Ensonhaber.com sahada.

Tüm ekipleriyle sokağın nabzını tutan Ensonhaber.com'un YouTube kanalında yayınlanan röportajları dikkat çekiyor.

Denizli'den İzmir'e şehirleri de ilçe ilçe gezen Ensonhaber ekibi, birbirinden renkli ve heyecanlı röportajlarıyla hem YouTube'da hem de diğer sosyal medya hesaplarında ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye'yi karış karış gezen ekibimizin su seferki durağı İzmir oldu.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı tercih edeceksiniz?"

Vatandaşlara mikrofon tutan ekibimiz, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı tercih edeceksiniz?" diye sordu.

Mikrofon uzatılan vatandaşların cevapları ise dikkat çekti.

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"CHP İzmir'e ne iş yaptı"

Ensonhaber ekibinin cumhurbaşkanı adayınız kim sorusuna CHP İzmir'e ne iş yaptı tartışması çıktı.

Vatandaşın fikrini özgürce ifade ettiği tartışma Ensonhaber ekibi tarafından şöyle kaydedildi....

"CHP sadece kendi bölgesini düzeltiyor geri kalan bölgede hiçbir şey yok"

Vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Benim oyum Tayyip babaya. CHP Partisi diyoruz içeride Atatürkçü kalmadı. Muharrem İnce bile kaçtı partiden. Baş örtüsü sıkıntısı vardı bu çözüldü. Tayyip baba yüzde 52’yle işi götürecek..

CHP sadece kendi bölgesini düzeltiyor geri kalan bölgede hiçbir şey yok..

Sen nerede oturuyorsun.

Kaç yıldır İzmir’i CHP yönetiyor. Ben ceketimi koysam CHP kazanır.

Yapacaksa Erdoğan yapar ben Denizli’den geldim 7’li masanın bir vizyonu yok anca Kandile özerklik.

CHP gelsin anca değişik değişik yönetiriz…