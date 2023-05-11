Ensonhaber Kadıköy'de sordu: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz Seçim süresince sokakta halkın nabzını yoklayan Ensonhaber ekibi, tarihi güne 3 gün kala vatandaşlara Memleket Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini sordu. Vatandaşlar, kararı olumlu karşıladı.

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Milyonlarca vatandaş Pazar günü sandığa gidiyor.

Aylar öncesinden başlayan seçim heyecanı, son haftada giderek arttı.

Sahada adayların mitingleriyle tam bir seçim atmosferi hakim olurken, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldığı kararla gündeme oturdu.

Birkaç gündür hakkında çıkan iddiaların ardından geri çekilme kararı alan İnce, bir kez daha eleştirilerin odağında oldu.

Kimileri kararı olumlu karşılarken kimileri ise tepkilerini sürdürdü.

Bu kapsamda seçim süresince sahada çalışmalarına devam Ensonhaber ekibi, kararın açıklanmasının ardından soluğu bir kez daha sokakta aldı.

"Kazanamayacağı için çekildi"

Vatandaşlara 'Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusunu yönlendiren ekip, birbirinden farklı cevaplar aldı.

Yanıtlardan bazıları şu şekilde:

"2 tane güçlü bir parti var. Onun kazanacağı zannetmiyorum o yüzden çekildi. Onun oyları CHP'ye gider."

"Adaylıktan çekilmesi Kılıçdaroğlu'na yarayacak. Sonuna kadar Erdoğan'cıyız. Soğana tapmayız biz.

"Adaylıktan çekildi iyi yaptı. sevmiyorum onu."

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