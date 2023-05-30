Ensonhaber Of'ta mikrofon uzattığı vatandaşla, Beştepe'deki kutlamada karşılaştı

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Türkiye, yoğun geçen seçim sürecini artık geride bıraktı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez galip geldi.
28 Mayıs günü, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde coşkulu bir kutlama yapıldı.
Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar büyük kutlama için Ankara'ya ulaşırken, gurbetçi vatandaşlar da oradaydı.
Ensonhaber ekibi de günün erken saatlerinde Ankara'ya ulaştı.
Külliye'deki heyecanı aktaran Ensonhaber ekibi vatandaşlarla röportaj yaptı.
Röportaj sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.
Ankara'da samimi denk geliş
Ekibimiz, Karadeniz turnesinde Trabzon Of'ta röportaj yaptığı bir vatandaş ile Külliye'de denk geldi.
Ekibimizi tanıyarak bir röportaj da galibiyet için veren vatandaş samimi anlara neden oldu.