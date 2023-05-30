Ensonhaber Of'ta mikrofon uzattığı vatandaşla, Beştepe'deki kutlamada karşılaştı Seçim sürecinde Türkiye'yi karış karış gezerek anket yapan ekibimiz Trabzon Of'ta mikrofon uzattığı vatandaşla, Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kutlamada denk geldi.

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Türkiye, yoğun geçen seçim sürecini artık geride bıraktı.

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez galip geldi.

28 Mayıs günü, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde coşkulu bir kutlama yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar büyük kutlama için Ankara'ya ulaşırken, gurbetçi vatandaşlar da oradaydı.

Ensonhaber ekibi de günün erken saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

Külliye'deki heyecanı aktaran Ensonhaber ekibi vatandaşlarla röportaj yaptı.

Röportaj sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Ankara'da samimi denk geliş

Ekibimiz, Karadeniz turnesinde Trabzon Of'ta röportaj yaptığı bir vatandaş ile Külliye'de denk geldi.

Ekibimizi tanıyarak bir röportaj da galibiyet için veren vatandaş samimi anlara neden oldu.

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