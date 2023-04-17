Ensonhaber Pendik'te mikrofon uzattı: Kılıçdaroğlu'nun izinden gidersem şehit abime ayıp etmiş olacağım Seçimlere sayılı günler kala sokakta mikrofon uzatmaya devam eden Ensonhaber, Pendik'te vatandaşlara mikrofon uzattığı sırada bir şehit yakını Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy vermeyeceğini açıkladı.

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Vatandaşlar, 1 aydan kısa kalan seçimde sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanının kim olacağını belirleyecek.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan'la birlikte toplamda 4 adayın yarışacağı seçimde, en çok konuşulan adaylar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu.

Sürpriz isimlerin gündeme geldiği seçim arefesinde vatandaşın düşünceleri merak uyandırıyor.

Bunun üzerine Ensonhaber de merak edilen soruları cevaplamak için mikrofonuyla bir kez daha sokağa çıktı.

Ensonhaber ekibinin bu kez adresi ise Pendik oldu.

Farklı cevapların geldiği ilçede bir vatandaş neden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.

"Kılıçdaroğlu'nun izinden gidersem şehit abime ayıp etmiş olacağım"

Mikrofonu uzattığımız şehit yakını eskiden CHP'li olduğunu söyleyen şehit yakını artık CHP'ye oy vermeyeceğini şu ifadelerle anlattı:

Benim abimi şehit eden örgüt lideri için 'heykelini dikeceğim' diyen adamı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun izinden gidersem şehit abime ayıp etmiş olacağım.

İşte o anlar...

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