Ensonhaber Rize'de: Vatandaşlara cumhurbaşkanı adayını sorduk Seçime günler kala sokak anketlerine devam eden ekibimiz Rize'de nabız yokladı. Rizeli vatandaşlarımıza "Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?" sorusunu yönelttik.