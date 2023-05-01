Ensonhaber Rize'de: Vatandaşlara cumhurbaşkanı adayını sorduk

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Türkiye'nin heyecanla beklediği büyük seçimlere 13 gün kaldı...
Zaman daralırken, cumhurbaşkanı adayları ve partiler seçim kampanyalarını sürdürürken, Ensonhaber.com ekibi de sahada.
Seçim sürecinde yurdun çeşitli bölgelerinde mikrofon uzatan ekibimizin bu seferki durağı Rize.
Rizeli vatandaşlarımıza mikrofon uzatarak 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceklerini sorduk.
Vatandaşlardan tatlı tepkiler de gelirken, kentte oy oranına bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip geldiği görüldü.
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