Ensonhaber, Samsun'da vatandaşlara sordu: Oyunuzu hangi adaydan yana kullanacaksınız? Sokak röportajlarıyla gündemden düşmeyen Ensonhaber bu kez de Samsun'daydı. Zaman zaman hararetli anlara sahne olan röportajımızda dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere yalnızca 11 gün kaldı.

Partiler ve adaylar 14 Mayıs seçimleri için kampanyalarını son sürat devam ettirirken zaman daralıyor.

Seçim gündeminde halkın nabzını tutmayı sürdüren Ensonhaber de vatandaşlara mikrofon uzatmayı sürdürüyor.

Ensonhaber, Samsun'a gitti

Ekibimizin bu kez de son durağı Samsun oldu.

Samsun'da vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" diye sorduk.

"Biri soğan sarımsakla uğraşıyor, diğeri de uzayla uğraşıyor"

Mikrofonu uzattığımız bir vatandaş, seçimlerde tercihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağını söyleyerek, "Biri soğan sarımsakla uğraşıyor, diğeri de uzayla uğraşıyor. Tercih sizin." dedi.

Vatandaşın sözleri sonrası çevrede bulunan bir başka şahıstan yanıt gecikmedi.

"Bırakın Allah aşkına sizin gibi cahiller yüzünden biz çekiyoruz"

Şahıs, "Sen ne gördün, nerede uzaya gittin? Bırakın Allah aşkına sizin gibi cahiller yüzünden biz çekiyoruz." deyince bir anda tartışmanın fitili ateşlendi.

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte çevredeki kalabalık da artınca ortaya ilginç anlar çıktı.

İşte Ensonhaber'in son sokak röportajı sizlerle...

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