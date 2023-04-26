Ensonhaber Samsunlulara sordu: Cumhurbaşkanı adayınız kim?

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Türkiye, 18 gün sonra sandığa gidiyor.
Heyecanla beklenen büyük seçimlerin öncesinde, siyasi arenada hararet artıyor.
Partiler ve cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarını sürdürürken, Ensonhaber de sahaya indi.
İstanbul içi röportajlarına farklı şehirleri de dahil eden Ensonhaber ekibi, Samsun'daydı.
Samsun'daki anket sırasında hararetli tartışmaların yanı sıra vatandaşlar fikirlerini özgürce savundu.
Kentteki ankete bakıldığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla galip geldiği görülüyor.
İşte Samsun'daki vatandaşlarımızın seçim anketi sonuçları;