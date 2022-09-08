Petrol
89.08
1.23%
Euro
18.1763
-0.35%
Dolar
18.2421
0.15%
Altın
1.001
-0.56%
Borsa
3437
1.02%
Bitcoin
352.250
1.30%
BTXN Coin
4.95
2.48%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 1. Bölüm

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 1. Bölüm

    Manşetleriyle dikkat çeken Ensonhaber'in her gün aldığı on binlerce yorumu, okurlarımız için derledik.
    • 08.09.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 19:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ensonhaber, haber diliyle her gün yüzlerce yeni okurun dikkatini çekmeyi başarıyor.

    Haberlere yapılan yorumlar da çoğu zaman haber kadar dikkat çekiyor.

    Gündemdeki konularla ilgili fikirlerini haber yorumlarında ifade ederek Ensonhaber ile eleştiri ve görüşlerini paylaşan okurlarımızın yorumları, bizlerin de dikkatini çekiyor.

    Çoğunlukla yayınladığımız fakat 'küfür ve hakaret' gibi nedenlerle bazen de yayınlayamadığımız yorumlarla ilgili "bunu neden yayınlamadınız admin" tepkilerini görmezden gelemedik.

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 1. Bölüm

    "Yayınla bunu admin"

    Editörlerimiz de çok yorum alan haberlerimizdeki yorumcu görüşlerine yer vermek üzere bir video hazırladı. "Yayınla bunu admin" başlığıyla 1'inci bölümünü çektiğimiz videoda yorumcularımızın kimi zaman güldüren, kimi zaman da düşündüren fikirlerine yer verildi.

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 1. Bölüm #1

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 1. Bölüm #2

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 1. Bölüm #3


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Adana'da trafik kazası: 1 ölü
    3. Sayfa

    Adana'da trafik kazası: 1 ölü

    Çin'deki depremde can kaybı artıyor
    Dünya

    Çin'deki depremde can kaybı artıyor

    Görüş Bildir