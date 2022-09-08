Manşetleriyle dikkat çeken Ensonhaber'in her gün aldığı on binlerce yorumu, okurlarımız için derledik.

Ensonhaber, haber diliyle her gün yüzlerce yeni okurun dikkatini çekmeyi başarıyor.

Haberlere yapılan yorumlar da çoğu zaman haber kadar dikkat çekiyor.

Gündemdeki konularla ilgili fikirlerini haber yorumlarında ifade ederek Ensonhaber ile eleştiri ve görüşlerini paylaşan okurlarımızın yorumları, bizlerin de dikkatini çekiyor.

Çoğunlukla yayınladığımız fakat 'küfür ve hakaret' gibi nedenlerle bazen de yayınlayamadığımız yorumlarla ilgili "bunu neden yayınlamadınız admin" tepkilerini görmezden gelemedik.

Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 1. Bölüm

"Yayınla bunu admin"

Editörlerimiz de çok yorum alan haberlerimizdeki yorumcu görüşlerine yer vermek üzere bir video hazırladı. "Yayınla bunu admin" başlığıyla 1'inci bölümünü çektiğimiz videoda yorumcularımızın kimi zaman güldüren, kimi zaman da düşündüren fikirlerine yer verildi.