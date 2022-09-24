Ensonhaber yorumlarını okuduğumuz Yayınla Bunu Admin'in 3'üncü bölümü, Ensonhaber YouTube kanalında şimdi yayında.

Manşetleri ve haber diliyle büyük bir kitlenin dikkatini çeken Ensonhaber'in bir diğer dikkat çeken kısmı ise yorumları.

Gündeme konu olan başlıklara gelen on binlerce yorum, okurlarımızın yanı sıra editölerimizin dikkatinden de kaçmadı.

3. Bölüm yayında

Geçtiğimiz günlerde 2'inci bölümü yayınlanan ve okurlarımız tarafından beğeniyle karşılanan Yayınla Bunu Admin'in 3. Bölümü de seyircinin beğenisine sunuldu.

Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 3. Bölüm VİDEO

Eski bölümleri izlemek için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz...

Yayınla Bunu Admin 2. Bölüm

Yayınla Bunu Admin - 1. Bölüm