Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
352.748
-0.55%
BTXN Coin
8.11
-0.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 3. Bölüm

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 3. Bölüm

    Ensonhaber yorumlarını okuduğumuz Yayınla Bunu Admin'in 3'üncü bölümü, Ensonhaber YouTube kanalında şimdi yayında.
    • Özel İçerik
    • 24.09.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Manşetleri ve haber diliyle büyük bir kitlenin dikkatini çeken Ensonhaber'in bir diğer dikkat çeken kısmı ise yorumları.

    Gündeme konu olan başlıklara gelen on binlerce yorum, okurlarımızın yanı sıra editölerimizin dikkatinden de kaçmadı.

    3. Bölüm yayında

    Geçtiğimiz günlerde 2'inci bölümü yayınlanan ve okurlarımız tarafından beğeniyle karşılanan Yayınla Bunu Admin'in 3. Bölümü de seyircinin beğenisine sunuldu.

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 3. Bölüm VİDEO

    Eski bölümleri izlemek için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz...

    Yayınla Bunu Admin 2. Bölüm

    Yayınla Bunu Admin - 1. Bölüm


    24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
    Ekonomi

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Görüş Bildir