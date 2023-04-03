Ensonhaber'den son seçim anketi: Bağcılar'da hangi adaya oy vereceksiniz diye sorduk Seçimlerin nabzını tutan Ensonhaber, son olarak Bağcılar'da vatandaşlara mikrofon uzattı. 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz' sorusunun ardından ortaya dikkat çeken bir sonuç çıktı.

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Türkiye'de gündemin en önemli konusu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler...

Vatandaşlar, 41 gün sonra sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanının kim olacağını belirleyecek.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan'la birlikte toplamda 4 adayın yarışacağı seçimde, en güçlü adaylar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu.

Bu kez de Bağcılar'da sorduk: Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz hangi adaya

Hal böyle olunca Ensonhaber de mikrofonu kaptığı gibi bir kez daha sokağa çıktı.

İstanbul'u karış karış gezen Ensonhaber ekibi, bu kez de Bağcılar'daydı.

Mikrofonumuzu uzattığımız vatandaşlara 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bir kez daha oy tercihlerinin hangi adaydan yana olacağını sorduk.

İşte son anketimiz

Birbirinden ilginç cevapların meydana geldiği seçim anketimizde ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

İşte Ensonhaber'in son seçim anketi sizlerle...

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