Ensonhaber'e konuk olan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal: Edirne demokrat kökenlidir

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Seçim ayına girilmesiyle birlikte tempo arttı.

Adaylar meydanlarda ve sosyal medya hesapları üzerinden seçmenler vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

Bu süreçte heyecan giderek artmaya başladı.

Ensonhaber de nabızları yoklayarak konuklarını ağırlıyor.

Bir yandan sokak röportajları yapılıyor bir yandan da da YouTube kanalında abonelerle buluşan 'Gündem Özel' programıyla çok sayıda konuklarla gündem değerlendiriliyor.

İlker Koç'un sunumundaki programın bugünkü konuğu ise AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal oldu.

Araştırmacı yazar Sevda Türküsev'in de stüdyo konuğu olduğu programda, önemli açıklamalar yapıldı.

Fatma Aksal, CHP'yi şöyle eleştirdi:

Ben şunu hiç kabul etmiyorum: 'Edirne CHP'nin kalesidir.' Aslında Edirne demokrat kökenlidir. Ama son yıllarda CHP'nin biraz fazla oy aldığı illerin başında. 2019'dan beri AK Parti'de aktif siyaset yapıyorum. Daha önce 3 defa milletvekili adaylığım var. Saha hiç bu kadar rahat olmamıştır. Vatandaşın bu yapılanlardan söylenenlerden çok ciddi rahatsızlığı var.



Bir ülkede iktidarın değişmesi normaldir. Ama normal bir iktidar değişimini olacağı muhalefet yok karşımızda. Anlatmamız gereken en önemli şey bu. İçinde Amerika olan, FETÖ olan, PKK olan karşı bir masa var. Bu seçim Türkiye'nin istikbalinin ve istikrarının seçimi.